俄罗斯称北约在把乌克兰变成“对抗前线”

路透莫斯科12月24日（记者 Thomas Grove） - 俄罗斯周三称，北约在把乌克兰变成“对抗前线”，并威胁称若乌克兰加入北约的愿望成为现实，俄将切断与北约的关系。

乌克兰为寻求加入北约周二放弃了中立地位，这令俄罗斯极为恼火，并令俄罗斯与西方间的对抗进一步加剧。

俄罗斯副国防部长Anatoly Antonov对国际文传电讯社（Interfax）称，“北约国家迫使乌克兰做出这一适得其反的决定，试图把乌克兰变成与俄罗斯对抗的前线。”

“如果这一决定将来涉及军事层面（加入北约），我们将作出适当回应，彻底切断与北约的关系，这种关系破裂将无法修复，”他说道。

乌克兰很可能要耗时多年才有可能达到加入北约的标准，到时北约是否愿意接受这个政治上的烫手山芋也还很难说。

不过，俄罗斯已明确表示，该国视乌克兰加入北约为直接军事威胁。

北约一位不愿具名的官员称，完全由乌克兰政府自己决定其外交政策。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。