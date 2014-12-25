俄罗斯称北约在把乌克兰变成“对抗前线”

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透莫斯科12月24日（记者 Thomas Grove） - 俄罗斯周三称，北约在把乌克兰变成“对抗前线”，并威胁称若乌克兰加入北约的愿望成为现实，俄将切断与北约的关系。
乌克兰为寻求加入北约周二放弃了中立地位，这令俄罗斯极为恼火，并令俄罗斯与西方间的对抗进一步加剧。
俄罗斯副国防部长Anatoly Antonov对国际文传电讯社（Interfax）称，“北约国家迫使乌克兰做出这一适得其反的决定，试图把乌克兰变成与俄罗斯对抗的前线。”
“如果这一决定将来涉及军事层面（加入北约），我们将作出适当回应，彻底切断与北约的关系，这种关系破裂将无法修复，”他说道。
乌克兰很可能要耗时多年才有可能达到加入北约的标准，到时北约是否愿意接受这个政治上的烫手山芋也还很难说。
不过，俄罗斯已明确表示，该国视乌克兰加入北约为直接军事威胁。
北约一位不愿具名的官员称，完全由乌克兰政府自己决定其外交政策。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。