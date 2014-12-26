俄罗斯称乌克兰寻求加入北约对欧洲安全构成威胁

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫称，乌克兰寻求成为北约成员国对欧洲安全构成威胁，并称西方在利用乌克兰的这一诉求来加剧俄乌两国的对抗。

乌克兰议会本周决定放弃该国的中立地位，向加入北约迈出一步，这令俄罗斯十分恼火，并加剧了俄罗斯与西方国家之间的对抗。

拉夫罗夫是近日来又一名反对乌克兰加入北约的俄罗斯官员。俄罗斯曾明确表示，乌克兰成为北约成员将被视为对俄的直接军事威胁。

“有一些西方国家想让乌克兰危机持续，让乌克兰与俄罗斯的对抗持续并加剧，包括借助让乌克兰成为北约成员的挑衅性举动，”他说道。

“乌克兰想加入北约的这一想法就很危险，不光是对乌克兰人民来说如此，因为他们在这一问题上意见并不一致，而且对欧洲的安全也是危险的，”拉夫罗夫在官方电视台发表讲话称。

北约今年加强了在欧洲东部的军事存在，称它有证据显示俄罗斯策划并支持了乌克兰东部的叛乱活动。

俄罗斯对此予以否认，称目前正与乌克兰政府和分裂武装一道努力找到乌克兰东部危机的政治解决方案。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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