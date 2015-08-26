俄罗斯与北约需达成意外相遇规则以降低战争风险--前官员

路透布鲁塞尔8月26日（记者 Robin Emmott） - 一些国家的前外长及国防部长称，俄罗斯与北约必须就意外相遇规则达成共识，以降低引发战争的风险。

鉴于俄罗斯与北约因乌克兰危机加强了军演活动，双方之间出现空中对峙等事件的情况增多。

这些前官员称，海空沟通规则至关重要。这些呼吁北约与俄罗斯举行高级别会议的前任官员包括俄罗斯前外长伊万诺夫、德国前国防部长Volker Ruehe以及来自英国、法国、西班牙及土耳其的前任官员。

“这种形势已经成熟，双方有可能出现引发危机恶化、甚至直接军事对抗这样危险的误判情况或者事件，”他们在英国智库European Leadership Network发布的报告中称。

该智库称，俄罗斯与北约部队以及俄罗斯与芬兰及瑞典之间已经有了66次“抵近相遇”记录。

上述这些前任官员们称，可能基于美国与中国类似协定的相关协议，将会阐明需要避免的行为，譬如避免在双方军舰及飞机附近进行模拟攻击等。

北约已经暂停了所有与俄罗斯的务实及军事合作，但仍可与后者召开政治性会议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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