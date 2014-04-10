俄罗斯称北约利用乌克兰危机提升自身吸引力

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月10日 - 俄罗斯外交部周四指责北约利用乌克兰危机提升其对北约成员国的吸引力，并通过联合对抗假想敌来证明其存在的合理性。
俄罗斯和西方国家就乌克兰危机陷入冷战式僵局，北约秘书长拉斯穆森(Anders Fogh)要求俄罗斯撤回在俄乌边境附近的军队，并称如果俄罗斯坚持干预乌克兰，将面临严重后果。
俄罗斯外交部称，拉斯穆森的言论对抗意味十足，且最近几个月拉斯穆森没有就乌克兰问题提出“任何建设性议程”，反而在增加该地区的不稳定性。
“（北约）秘书长对我们持续不断的指控让我们相信，北约在试图利用乌克兰危机，将北约成员国联合起来，面对假想外部威胁，并在21世纪强化各国对该联盟的需要。”
自俄罗斯上月将克里米亚并入其版图，北约已暂停与俄罗斯的所有军事与民用合作，但表示大使级及以上级别的政治对话可以继续。
北约还限制俄罗斯外交官对北约总部大楼的访问，并正在重新审视1997年与俄罗斯达成的合作协议以及后来的2002罗马宣言。（完）
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。