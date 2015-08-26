俄罗斯与北约需就意外相遇规则达成共识，以降低战争风险--前官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔8月26日 - 一些国家的前外长及国防部长称，俄罗斯与北约必须就意外相遇规则达成共识，以降低引发战争的风险。
鉴于俄罗斯与北约因乌克兰危机加强了军演活动，双方之间出现空中对峙等事件的情况增多。
这些前官员称，海空沟通规则至关重要。这些呼吁北约与俄罗斯举行高级别会议的前任官员包括俄罗斯前外长伊万诺夫、德国前国防部长Volker Ruehe以及来自英国、法国、西班牙及土耳其的前任官员。
“这种形势已经成熟，双方有可能出现引发危机恶化、甚至直接军事对抗这样危险的误判情况或者事件，”他们在英国智库European Leadership Network发布的报告中称。
该智库称，俄罗斯与北约部队以及俄罗斯与芬兰及瑞典之间已经有了66次“抵近相遇”记录。
上述这些前任官员们称，可能基于美国与中国类似协定的相关协议，将会阐明需要避免的行为，譬如避免在双方军舰及飞机附近进行模拟攻击等。
北约已经暂停了所有与俄罗斯的务实及军事合作，但仍可与后者召开政治性会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”