奥巴马：乌克兰尚不需美国追加军事援助

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿8月6日(记者 Jeff Mason) - 美国总统奥巴马周三表示，乌克兰不需要额外的军事援助以抗击乌东部反叛势力，但俄罗斯的入侵“另当别论”。
北约周三称，俄罗斯在俄乌边境集结了大约2万人的军队，可能会利用人道主义借口入侵乌克兰。
在美非峰会结束的新闻发布会上，奥巴马被问及美国是否会重新考虑向乌克兰实施致命性武器援助。
奥巴马表示：“我们知道，俄罗斯军队比乌克兰军队大很多。所以现在的问题并不是乌克兰军队是否拥有更多武器。”
“如果你现在看到俄罗斯入侵，这就另当别论了，但还没到那一步。”
奥巴马称，美国将继续以日和周为基础，确定乌克兰在打击分裂分子时所需要的物资。
与此同时，美国和欧盟的制裁已成功伤及俄罗斯经济。
奥巴马称：“俄罗斯经济已陷于停滞。”他并称，资本正在逃离俄罗斯。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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