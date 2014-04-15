乌克兰动用武装力量对付示威者或引发内战--俄特使

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透维也纳4月14日 - 俄罗斯驻欧安组织特使科林(AndreyKelin)周一表示，任何利用武装力量对付乌克兰东部支持俄罗斯的示威者的行动都可能会引发一场内战。
科林对记者表示：“乌克兰代理内政部长表示会动用武装力量对付示威者，还有那些由准军事力量的人组成的部队，这些人会被分发武器，并听命于军官。我们听说有将近1.2万人。这很危险。”
“在莫斯科，我们强烈认为，这或许会引发一场内战。我们对此十分担忧。”他在欧安组织常设理事会磋商乌克兰局势的会议结束后作出上述表示。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。