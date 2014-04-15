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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 12:46 BJT

乌克兰动用武装力量对付示威者或引发内战--俄特使

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳4月14日 - 俄罗斯驻欧安组织特使科林(Andrey Kelin)周一表示，任何利用武装力量对付乌克兰东部支持俄罗斯的示威者的行动，都可能会引发一场内战。

科林对记者表示：“乌克兰代理内政部长表示会动用武装力量对付示威者，还有那些由准军事力量的人组成的部队，这些人会被分发武器，并听命于军官。我们听说有将近1.2万人。这很危险。”

“在莫斯科，我们强烈认为，这或许会引发一场内战。我们对此十分担忧。”他在欧安组织常设理事会磋商乌克兰局势的会议结束后作出上述表示。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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