俄中计划签署协议 联合生产远程飞机--俄官员

路透莫斯科9月8日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一称，俄罗斯必须扩大国内飞机生产规模。此外，俄罗斯副总理Dmitry Rogozin称，俄罗斯计划同中国联合生产远程飞机。

俄新社援引梅德韦杰夫的话称，俄罗斯“当然必须继续走增加俄罗斯生产的飞机数量和飞机零部件的道路”。

俄新社还援引Rogozin的话称，俄罗斯和中国计划在10月签署联合生产远程飞机的协议。Rogozin补充说，俄罗斯计划从2015年开始将苏霍伊超级喷气机（Sukhoi Superjet）的产量提高一倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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