俄中计划签署协议，联合生产远程飞机--俄官员

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月8日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一称，俄罗斯必须扩大国内飞机生产规模。此外，俄罗斯副总理Dmitry Rogozin称，俄罗斯计划同中国联合生产远程飞机。
俄新社援引梅德韦杰夫的话称，俄罗斯“当然必须继续走增加俄罗斯生产的飞机数量和飞机零部件的道路”。
俄新社还援引Rogozin的话称，俄罗斯和中国计划在10月签署联合生产远程飞机的协议。Rogozin补充说，俄罗斯计划从2015年开始将苏霍伊超级喷气机（Sukhoi Superjet）的产量提高一倍。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选