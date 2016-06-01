《路透精英汇》波兰称现在放松对俄制裁可能损害欧盟权威

路透华沙5月31日 （记者 Wiktor Szary/Pawel Sobczak） - 波兰副外长Konrad Szymanski告诉路透，在明斯克和平协议完全得到执行前，欧盟切不可放松对俄罗斯的制裁，因放松制裁将削弱欧盟在欧俄关系中的立场。

有言论暗示，欧盟今年晚些时候可能开始放松对俄制裁。

布鲁塞尔的外交官预计欧盟将延长对俄制裁，但他们亦称欧俄高层联络加强可能预示着双方关系解冻。欧盟因俄罗斯在乌克兰冲突中的角色对其施加制裁，制裁将于7月到期。

欧盟委员会主席容克计划6月在俄罗斯与俄总统普京会面。容克去年11月致信普京，提议欧盟与俄罗斯主导的欧亚经济联盟加强贸易关系。

俄罗斯上周在人员交换中释放乌克兰女飞行员萨夫琴科（Nadiya Savchenko），西方政治人物对此表示欢迎，这也让倡议放松对俄制裁的欧盟国家获得更多理由。

“对俄制裁并非因萨夫琴科被俘，而是因为一个更广泛的问题，与俄罗斯对乌克兰的侵略有关。”Szymanski在华沙举行的路透东欧投资精英汇上说道。

“我们承担不起在这个（制裁）过程中退让的后果。制裁必须持续更长时间，而且制裁可能让俄罗斯的立场变缓和。我们可能会损害以这种方式影响俄罗斯的尝试。”

“未来欧盟的权威取决于通过制裁成功影响俄罗斯。”Szymanski说道。（完）