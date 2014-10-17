逾半数俄罗斯民众认为西方制裁反而有利俄经济

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月16日 - 周四公布的一项民调显示，逾半数俄罗斯民众认为西方经济制裁以及俄罗斯采取的反制措施对俄经济有利。

西方国家因乌克兰危机而对俄罗斯的金融和能源业实施制裁。俄罗斯则采取报复措施，对西方食品进口实施限制。

独立民调机构Levada称，59%的俄罗斯人认为西方制裁反而对俄罗斯经济有利。

只有约四分之一的俄罗斯人认为，西方制裁措施将损及俄经济。约四分之一的受访者还表示，制裁措施给他们自己或家庭带来了严重问题。

俄罗斯总统普京对西方制裁嗤之以鼻，并称限制西方食品进口将提振国内食品产出，巩固俄罗斯自力更生的能力。

乌克兰危机爆发以来，普京的支持率攀升。许多俄罗斯民众获取新闻的主要来源是政府控制的媒体，这些媒体忠于普京，对西方持批评态度。

但西方制裁措施确实影响到了俄罗斯经济，经济学家目前预计俄经济陷入停滞。卢布汇率本周触及多年低位，今年上半年资金流出规模高达约750亿美元。

Levada民调显示，有41%的受访者认为，西方制裁措施针对的是俄罗斯人民，而非精英阶层。5月时调查中持该看法的人比例仅为27%。（完）