普京：俄罗斯因克里米亚的加入而更强大

路透莫斯科5月9日 - 俄罗斯总统普京周五在首次访问克里米亚地区时表示，俄罗斯因克里米亚的加入而变得更加强大。

在黑海港口城市塞瓦斯托波尔观看阅兵式后，普京发表一个简短的讲话：“我相信，2014年将载入我国史册，因为这一年克里米亚决定与俄罗斯同行，并忠实于历史真相和我们祖先的记忆。”