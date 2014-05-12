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时事要闻 | 2014年 5月 12日 星期一 14:09 BJT

普京：俄罗斯因克里米亚的加入而更强大

路透莫斯科5月9日 - 俄罗斯总统普京周五在首次访问克里米亚地区时表示，俄罗斯因克里米亚的加入而变得更加强大。

在黑海港口城市塞瓦斯托波尔观看阅兵式后，普京发表一个简短的讲话：“我相信，2014年将载入我国史册，因为这一年克里米亚决定与俄罗斯同行，并忠实于历史真相和我们祖先的记忆。”

“未来还有大量工作要做，但我们会克服所有的困难，因为我们在一起，这意味着我们将更加强大。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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