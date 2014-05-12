普京：俄罗斯因克里米亚的加入而更强大

美国国务卿蒂勒森发表讲话 阐述特朗普的“美国优先”外交政策
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透莫斯科5月9日 - 俄罗斯总统普京周五在首次访问克里米亚地区时表示，俄罗斯因克里米亚的加入而变得更加强大。
在黑海港口城市塞瓦斯托波尔观看阅兵式后，普京发表一个简短的讲话：“我相信，2014年将载入我国史册，因为这一年克里米亚决定与俄罗斯同行，并忠实于历史真相和我们祖先的记忆。”
“未来还有大量工作要做，但我们会克服所有的困难，因为我们在一起，这意味着我们将更加强大。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)