焦点：乌克兰危机助普京支持率飙升

路透莫斯科5月7日（记者Gabriela Baczynska） -聪敏、能干、老练、果断、魅力四射--这就是俄罗斯人眼中的普京。普京三次当选俄罗斯总统，今年是他在任的第十个年头。而此时俄罗斯与乌克兰剑拔弩张，俄罗斯自身的经济也趋于放缓。

尽管美国与欧盟将乌克兰的动荡归咎于普京政府，但民意调查显示，普京成功利用乌克兰危机在俄罗斯国内争取到了民众的支持。

俄罗斯独立民调机构Levada四月下旬进行的调查显示，普京的支持率高达82%，为2010年底以来最高。

俄罗斯国有民意调查机构VTsIOM上月指出，对普京持信任态度的俄罗斯人达61%-66%，是2006年1月以来的最高值。仅有3%的人表示不信任普京，为2010年11月以来最低。

VTsIOM称，俄罗斯人欣赏普京的果断、聪敏、能干、老练以及其它诸多优点。

另外，近年来电视上经常播放普京打猎、游泳和骑马的图像，有8%的人表示受到了普京健硕体格的积极影响。

2012年普京第三次出任俄罗斯总统，当时引发大规模街头抗议，因为自1999年起普京已连续多年担任总统或总理。

其后，抗议活动逐渐被政府压制。本次VTsIOM调查显示，认为未来会有更多针对普京政府的抗议活动的人占比不足1/5，较2013年底大跌。

但调查显示，是乌克兰危机促使普京的支持率升至接近其前两届总统任期内支持率的记录高点。

俄罗斯吞并克里米亚大大提升了俄罗斯人的民族自豪感；同时，很多俄罗斯人认为克里米亚本来就属于俄罗斯。

“迄今，俄罗斯民众一直将普京尊为国家稳定的保护神。现在他已成功地将民众对吞并克里米亚的情绪转化成了提高自己支持率的又一动力，”政治分析人士Pavel Salin说道。

Levada和VTsIO的调查数据都表明，普京对乌克兰的政策在俄罗斯国内拥有广泛的民众基础，而普京力图重树对邻国影响力的意图也得到了广泛支持。

Levada的调查结果显示，绝大部分俄罗斯民众认为夺回克里米亚证明“俄罗斯正重返其全球主要大国的传统地位”。受访者称感到自豪、欢欣和有种正义感。

不过政治分析人士Salin称，未来某个时候普京支持率下滑也是难免的，因为现在俄罗斯经济正徘徊在衰退边缘，而且西方有可能因乌克兰问题对其实施更多制裁。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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