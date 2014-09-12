俄罗斯寄望亚洲对冲制裁影响

普京2014年9月10日在莫斯科的图片。 REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin

路透杜尚别9月12日 - 俄罗斯总统普京周五呼吁采取新措施，强化俄罗斯同中国及中亚前苏联加盟共和国的合作。此前欧盟就乌克兰危机收紧了对俄罗斯的制裁。

普京在塔吉克斯坦一场会议上发表评论，他没有直接提到制裁，但一直表示试图加强与亚洲，特别是中国的经济关系，以减少制裁对俄罗斯经济的影响。

普京在杜尚别举行的上海合作组织峰会上表示：“我认为，有必要进一步改善我们的互动效率，迎接时代的挑战。”

“更重要的是，目前的国际局势很难，有着越来越多的威胁。”

普京称，上合组织成员国领导人已经讨论过乌克兰局势。俄罗斯否认为乌反叛势力提供武器或派遣军队予以支持。

普京还表达了对全球经济现状的担忧，他表示：“有鉴于此，我建议，我们应考虑更新上合组织贸易与经济合作的项目以及执行计划。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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