克里姆林宫：不要向普京下最后通牒--报导

路透莫斯科2月9日 - 俄罗斯广播电台Govorit Moskva周一援引克里姆林宫的说法称，该国总统普京不会容许他人在有关乌克兰危机的会谈中以最后通牒的措辞对他讲话。

当被问及德国总理默克尔在会谈时就安排有关乌克兰问题的峰会一事向普京发出最后通牒的媒体揣测时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称：“没有人曾以最后通牒的口吻对总统讲话，即使他们想这么做，也做不到。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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