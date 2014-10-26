俄罗斯评等：标普确认主权评级BBB-/A-3，较垃圾级别高一个级距

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透莫斯科10月24日 - 评级机构标准普尔周五确认俄罗斯评级，仅比垃圾级别高一个级距，标普并警告称，如果西方对俄国的制裁升级，俄国评级可能被下调。
标普4月下调俄罗斯的评级后，周五确认俄罗斯的长期和短期外币主权评级为BBB-/A-3。标普称，如果俄罗斯的货币政策或汇率灵活性削弱，可能再次下调评级。
标普维持俄罗斯的评级展望为负面不变。
“负面展望反映出，我们认为如果俄罗斯的外部和财政状况较预期恶化得更快，例如因乌克兰冲突西方进一步收紧制裁，未来18个月我们可能下调评级，”标普在声明中称。
“如果我们发现俄罗斯的货币政策或汇率灵活性降低，我们也可能下调评级。”
分析师和俄罗斯高官曾表示，标普不大可能下调评级，分析师认为俄罗斯的宏观经济基本面符合投资级别评级。
俄罗斯财长西卢安诺夫周五表示，对俄罗斯评级下调的担忧有些夸大，总统普京的一名经济幕僚表示，下调评级将有损标普的声誉。
不过，市场对评级下调的可能性感到紧张，俄罗斯公债收益率(殖利率)和信用违约互换(CDS)本周均接近近来高点。
卢布周五稍早遭受重创，兑美元和欧元均触及纪录低点。目前卢布兑美元自年初以来已经大跌22%，为1998年以来表现最差。但标普声明公布后卢布有所反弹。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元