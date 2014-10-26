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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 14:34 BJT

俄罗斯评等：标普确认主权评级BBB-/A-3，较垃圾级别高一个级距

路透莫斯科10月24日 - 评级机构标准普尔周五确认俄罗斯评级，仅比垃圾级别高一个级距，标普并警告称，如果西方对俄国的制裁升级，俄国评级可能被下调。

标普4月下调俄罗斯的评级后，周五确认俄罗斯的长期和短期外币主权评级为BBB-/A-3。标普称，如果俄罗斯的货币政策或汇率灵活性削弱，可能再次下调评级。

标普维持俄罗斯的评级展望为负面不变。

“负面展望反映出，我们认为如果俄罗斯的外部和财政状况较预期恶化得更快，例如因乌克兰冲突西方进一步收紧制裁，未来18个月我们可能下调评级，”标普在声明中称。

“如果我们发现俄罗斯的货币政策或汇率灵活性降低，我们也可能下调评级。”

分析师和俄罗斯高官曾表示，标普不大可能下调评级，分析师认为俄罗斯的宏观经济基本面符合投资级别评级。

俄罗斯财长西卢安诺夫周五表示，对俄罗斯评级下调的担忧有些夸大，总统普京的一名经济幕僚表示，下调评级将有损标普的声誉。

不过，市场对评级下调的可能性感到紧张，俄罗斯公债收益率(殖利率)和信用违约互换(CDS)本周均接近近来高点。

卢布周五稍早遭受重创，兑美元和欧元均触及纪录低点。目前卢布兑美元自年初以来已经大跌22%，为1998年以来表现最差。但标普声明公布后卢布有所反弹。(完)
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