俄罗斯强烈批评美国新一轮制裁

路透莫斯科4月28日 - 俄罗斯副外长亚布科夫（Sergei Ryabkov）周一强烈批评美国的新一轮制裁措施，称这是非法和野蛮的行径，而禁止对俄出口高科技则是回归冷战时期做法的标志。

“对于（美方）宣布的一系列旨在向莫斯科施加制裁压力的措施，我们予以坚决谴责，”俄罗斯外交部网站发表了亚布科夫的评论。

“单方面的域外制裁本身就不合法，不仅违反国家间文明交往的准则，还与国际法的规定背道而驰，”亚布科夫称。

亚布科夫还称，美国以对乌克兰局势的“绝对歪曲”观点为基础，作出对俄罗斯实施制裁的决定，这“不利于以建设性方式解决（乌克兰）问题。”

美国宣布，除了对7名俄罗斯官员实施签证禁令并对17家公司实施制裁外，还禁止向有助于提高俄罗斯军事能力的任何美国高科技产品发放出口许可。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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