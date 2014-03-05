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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 18:03 BJT

俄罗斯拟立法没收欧美企业资产以回应制裁

路透莫斯科3月5日 -俄罗斯新闻社周三报道称，俄罗斯议员正在起草一份法案，即如果俄罗斯因乌克兰问题遭制裁，该法案将允许没收欧美企业的房产、资产和存款。

俄新社援引俄罗斯上院宪法立法委员会主席AndreiKlishas的说法报道称，法案将为总统和政府提供扞卫我们主权免受威胁的机会。

他还表示，议员们正在审视没收外国企业的资产、房产和存款是否符合俄罗斯宪法，但表示此举肯定符合欧洲标准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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