俄罗斯报复美加制裁 扩大禁止入境人员名单

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透莫斯科5月8日 -俄罗斯外交部周四称，通过扩大禁止入境的美国和加拿大官员名单，已对美加上月实施的对俄制裁作出报复，但俄方不会公布制裁对象的名单。
“通常而言，制裁并非我们所愿，但（他国的）不友好举动迫使我们作出回应，美国和加拿大近期（实施的）制裁也不例外，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。
4月28日，美国对与普京关系密切的7名俄罗斯官员实施签证禁令并冻结其资产，同时对俄罗斯17家公司实施制裁，理由是俄罗斯没有遵守缓和乌克兰危机的协议。
美国3月已经对31名俄罗斯公民和一家俄罗斯银行实施了制裁，加拿大也宣布实施连续制裁。
对于美国的首轮制裁，俄罗斯以牙还牙，禁止11名美国官员和议员入境，当中包括参议员麦凯恩（John McCain）和众议院议长博纳（John Boehner）。
但Lukashevich表示，在被制裁对象方面，俄罗斯并不寻求效仿美加的制裁做法，不会公布新增的制裁对象名单。
“与美国和加拿大不同的是，我们没有公开制裁名单。”他还补充说，那些被禁止入境的人“在申请签证时会知道的”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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