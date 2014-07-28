拉夫罗夫：俄不会对西方制裁“以牙还牙”

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科7月28日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄罗斯不会对西方的经济制裁“以牙还牙”或“歇斯底里地”行事。
拉夫罗夫在新闻发布会上表示，他希望对马航MH17坠毁事件的调查能够客观。西方领导人表示，该航班几乎肯定是被乌克兰东部亲俄分离主义者所击落。
他表示，制裁只会让俄罗斯在经济上更独立。目前欧洲正准备对俄罗斯实施新的制裁
拉夫罗夫表示：“你们放心，某些经济领域出现的任何困难我们都能克服，我们或许会变得更独立，对我们自身的力量更自信。”
“我们不能无视制裁，但陷入歇斯底里并以牙还牙不是大国风范。”
欧盟成员国预计周二将就对俄罗斯实施新制裁作出最后决定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。