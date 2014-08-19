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时事要闻 | 2014年 8月 19日 星期二 16:48 BJT

俄称正准备更多报复措施 以防西方实施新制裁

路透莫斯科8月19日 - 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，俄罗斯正在准备更多报复性措施，以防西方国家对俄施加更多制裁。

“正在准备各种方案。我们已经多次表示俄罗斯不支持制裁论调，也没有最早启动制裁。但是以防我们的伙伴继续这种非建设性，甚至破坏性的手段，我们也在准备更多措施，”佩斯科夫说道。

他表示，俄罗斯推出进一步制裁的范围将有赖于西方国家未来可能采取哪类措施。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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