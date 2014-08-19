俄称正准备更多报复措施 以防西方实施新制裁

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科8月19日 - 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，俄罗斯正在准备更多报复性措施，以防西方国家对俄施加更多制裁。
“正在准备各种方案。我们已经多次表示俄罗斯不支持制裁论调，也没有最早启动制裁。但是以防我们的伙伴继续这种非建设性，甚至破坏性的手段，我们也在准备更多措施，”佩斯科夫说道。
他表示，俄罗斯推出进一步制裁的范围将有赖于西方国家未来可能采取哪类措施。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。