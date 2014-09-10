（修正）俄总理称政府将保护被西方制裁企业

（修正：修饰标题措辞。）

路透莫斯科9月9日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周二称，俄罗斯将继续支持受到西方制裁的本国企业。

据媒体报导，梅德韦杰夫对Novatek(NVTK.MM)执行长和联合所有人米赫尔松（Leonid Mikhelson）称：“如果俄罗斯企业面临外国政府或外国企业不公正的非法行动，保护他们是政府的责任。”

由于俄罗斯对乌克兰的政策，Novatek及该公司另一位联合所有人季姆琴科（Gennady Timchenko）是美国制裁的对象。俄罗斯Yamal-LNG项目由Novatek牵头，该项目应当会成为俄罗斯生产液化天然气的第二大工厂。

梅德韦杰夫没有透露Novatek和Yamal LNG是否会因制裁得到政府援助。俄罗斯一些企业已经向政府请求援助，其中包括国有石油巨头Rosneft(ROSN.MM)。

Novatek与Yamal LNG项目的其他股东法国道达尔(TOTF.PA)以及中国石油集团（CNPC）计划在2018年从Yamal运出首批液化天然气。

米赫尔松周二对梅德韦杰夫称，Novatek不打算改变上述计划。

Novatek拒绝发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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