俄报复美加制裁，扩大禁止入境人员名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯外交部周四称，通过扩大禁止入境的美国和加拿大官员名单，已对美加上月实施的对俄制裁作出报复，但俄方不会公布制裁对象的名单。

“通常而言，制裁并非我们所愿，但（他国的）不友好举动迫使我们作出回应，美国和加拿大近期（实施的）制裁也不例外，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。

4月28日，美国对与普京关系密切的7名俄罗斯官员实施签证禁令并冻结其资产，同时对俄罗斯17家公司实施制裁，理由是俄罗斯没有遵守缓和乌克兰危机的协议。

美国3月已经对31名俄罗斯公民和一家俄罗斯银行实施了制裁，加拿大也宣布实施连续制裁。

对于美国的首轮制裁，俄罗斯以牙还牙，禁止11名美国官员和议员入境，当中包括参议员麦凯恩（John McCain）和众议院议长博纳（John Boehner）。

但Lukashevich表示，在被制裁对象方面，俄罗斯并不寻求效仿美加的制裁做法，不会公布新增的制裁对象名单。

“与美国和加拿大不同的是，我们没有公开制裁名单。”他还补充说，那些被禁止入境的人“在申请签证时会知道的”。（完）