俄报复美加制裁，扩大禁止入境人员名单

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯外交部周四称，通过扩大禁止入境的美国和加拿大官员名单，已对美加上月实施的对俄制裁作出报复，但俄方不会公布制裁对象的名单。
“通常而言，制裁并非我们所愿，但（他国的）不友好举动迫使我们作出回应，美国和加拿大近期（实施的）制裁也不例外，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。
4月28日，美国对与普京关系密切的7名俄罗斯官员实施签证禁令并冻结其资产，同时对俄罗斯17家公司实施制裁，理由是俄罗斯没有遵守缓和乌克兰危机的协议。
美国3月已经对31名俄罗斯公民和一家俄罗斯银行实施了制裁，加拿大也宣布实施连续制裁。
对于美国的首轮制裁，俄罗斯以牙还牙，禁止11名美国官员和议员入境，当中包括参议员麦凯恩（John McCain）和众议院议长博纳（John Boehner）。
但Lukashevich表示，在被制裁对象方面，俄罗斯并不寻求效仿美加的制裁做法，不会公布新增的制裁对象名单。
“与美国和加拿大不同的是，我们没有公开制裁名单。”他还补充说，那些被禁止入境的人“在申请签证时会知道的”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。