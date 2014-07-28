俄外长拉夫罗夫：俄罗斯不会对西方制裁“以牙还牙”

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科7月28日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄罗斯不会对西方的经济制裁“以牙还牙”或“歇斯底里地”行事。
拉夫罗夫在新闻发布会上表示，他希望对马航MH17坠毁事件的调查能够客观。西方领导人表示，该航班几乎肯定是被乌克兰东部亲俄分离主义者所击落。
他表示，制裁只会让俄罗斯在经济上更独立。目前欧洲正准备对俄罗斯实施新的制裁
拉夫罗夫表示：“你们放心，某些经济领域出现的任何困难我们都能克服，我们或许会变得更独立，对我们自身的力量更自信。”
“我们不能无视制裁，但陷入歇斯底里并以牙还牙不是大国风范。”
欧盟成员国预计周二将就对俄罗斯实施新制裁作出最后决定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。