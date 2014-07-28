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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 18:40 BJT

俄外长拉夫罗夫：俄罗斯不会对西方制裁“以牙还牙”

路透莫斯科7月28日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄罗斯不会对西方的经济制裁“以牙还牙”或“歇斯底里地”行事。

拉夫罗夫在新闻发布会上表示，他希望对马航MH17坠毁事件的调查能够客观。西方领导人表示，该航班几乎肯定是被乌克兰东部亲俄分离主义者所击落。

他表示，制裁只会让俄罗斯在经济上更独立。目前欧洲正准备对俄罗斯实施新的制裁

拉夫罗夫表示：“你们放心，某些经济领域出现的任何困难我们都能克服，我们或许会变得更独立，对我们自身的力量更自信。”

“我们不能无视制裁，但陷入歇斯底里并以牙还牙不是大国风范。”

欧盟成员国预计周二将就对俄罗斯实施新制裁作出最后决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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