俄称正准备更多报复措施 以防西方实施新制裁

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月19日 - 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，俄罗斯正在准备更多报复性措施，以防西方国家对俄施加更多制裁。
“正在准备各种方案。我们已经多次表示俄罗斯不支持制裁论调，也没有最早启动制裁。但是以防我们的伙伴继续这种非建设性，甚至破坏性的手段，我们也在准备更多措施，”佩斯科夫说道。
他表示，俄罗斯推出进一步制裁的范围将有赖于西方国家未来可能采取哪类措施。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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