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货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 21:39 BJT

东欧情势：若制裁推升俄罗斯融资成本，或将取消海外融资--财长

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周五表示，西方因俄罗斯兼并克里米亚而实施的制裁可能推高该国的借款成本，使俄罗斯公债收益率(殖利率)上涨。

西卢安诺夫称，如果不利的市场状况持续，俄罗斯可能取消2014年的国外融资计划，并减少公债发行。

俄罗斯计划今年在海外融资约70亿美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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