美国制裁效应显现 俄SMP银行储户大量提款

路透莫斯科3月24日 -俄罗斯银行SMP周一称，自从美国上周将该行两名大股东纳入制裁名单后，储户已从该行取走约90亿卢布存款。这表明美国制裁措施的效应显现。

美国上周四宣布对20名与俄总统普京关系密切的俄罗斯人进行制裁，其中包括SMP银行的大股东罗登柏（Rotenberg）兄弟二人。

SMP执行长卡兰提斯基（DmitryKalantyrsky）在新闻发布会上称，个人储户共提走了40亿卢布，机构储户则提走了50亿卢布。

上周五该行称Visa和万事达卡（MasterCard）已停止为该行客户提供支付交易服务，后来又宣布相关服务于周日恢复。

卡兰提斯基称，相关银行中止服务的做法是反应过度了，因制裁措施针对的并非该行，只是其两名股东。

他称：“股东已表示，如果需要的话，愿意向本行提供资金支持。”但他强调称，该行流动性充足。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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