美国制裁效应显现 俄SMP银行储户大量提款

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月24日 - 俄罗斯银行SMP周一称，自从美国上周将该行两名大股东纳入制裁名单后，储户已从该行取走约90亿卢布存款。这表明美国制裁措施的效应显现。
美国上周四宣布对20名与俄总统普京关系密切的俄罗斯人进行制裁，其中包括SMP银行的大股东罗登柏（Rotenberg）兄弟二人。
SMP执行长卡兰提斯基（Dmitry Kalantyrsky）在新闻发布会上称，个人储户共提走了40亿卢布，机构储户则提走了50亿卢布。
上周五该行称Visa和万事达卡（MasterCard）已停止为该行客户提供支付交易服务，后来又宣布相关服务于周日恢复。
卡兰提斯基称，相关银行中止服务的做法是反应过度了，因制裁措施针对的并非该行，只是其两名股东。
他称：“股东已表示，如果需要的话，愿意向本行提供资金支持。”但他强调称，该行流动性充足。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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