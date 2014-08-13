瑞士取消邀请俄罗斯参加航展

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透苏黎世8月12日 - 瑞士国防部周二称取消了对俄罗斯参加在本国举行的一次航展的邀请，明显出于关注乌克兰局势的原因。
瑞士是中立国，没有与欧盟和美国一道就俄罗斯在乌克兰问题中扮演的角色对俄罗斯实施制裁，但该国表示“克制与俄罗斯在军事领域的接触”。
西方国家指责俄罗斯向乌克兰东部的亲俄分裂势力提供武器，俄罗斯对此矢口否认。
“即使在危机时期，保持接触也很重要。不过，军事接触性质特殊，在目前形势下，最好还是要有所克制，”瑞士国防部在一份声明中表示。
相关航展本月开始在纳沙泰尔湖附近的Payerne举行，“俄罗斯勇士”（Russian Knights）特技飞行表演队原定参加，但瑞士国防部称该表演队“在这个时候参加不合适”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）