瑞士取消邀请俄罗斯参加航展

路透苏黎世8月12日 - 瑞士国防部周二称取消了对俄罗斯参加在本国举行的一次航展的邀请，明显出于关注乌克兰局势的原因。

瑞士是中立国，没有与欧盟和美国一道就俄罗斯在乌克兰问题中扮演的角色对俄罗斯实施制裁，但该国表示“克制与俄罗斯在军事领域的接触”。

西方国家指责俄罗斯向乌克兰东部的亲俄分裂势力提供武器，俄罗斯对此矢口否认。

“即使在危机时期，保持接触也很重要。不过，军事接触性质特殊，在目前形势下，最好还是要有所克制，”瑞士国防部在一份声明中表示。

相关航展本月开始在纳沙泰尔湖附近的Payerne举行，“俄罗斯勇士”（Russian Knights）特技飞行表演队原定参加，但瑞士国防部称该表演队“在这个时候参加不合适”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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