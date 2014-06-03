俄罗斯提出乌克兰决议草案 西方国家不买账

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透莫斯科/联合国6月2日（记者 Steve Gutterman/Michelle Nichols） - 俄罗斯周一在联合国安理会散发乌克兰问题决议草案，呼吁在乌克兰东部设立人道主义通道。但俄罗斯指出，安理会西方成员国对草案内容提出诸多疑问，俄现在要考虑下一步怎么做。
俄罗斯在草案中呼吁停止乌克兰东南部地区暴力事件，并呼吁确保人道主义援助安全畅通。安理会针对该草案举行了短暂的闭门会议。
“安理会一些成员国做出了积极反应，但其他成员国则提出许多疑问，我们要想回答这些问题，还得再讨论上几周。”俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）在会后对记者说。俄罗斯6月担任安理会轮值主席国。
丘尔金说：“关于这份决议，我们尚未决定下一步怎么做。”
乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯煽动了乌克兰亲俄力量的反抗活动、让乌克兰面临分裂威胁。俄罗斯对此矢口否认，称是由于乌克兰当局试图通过武力镇压，才导致局势恶化。
“我们必须清楚一点，乌克兰的危机是一场政治安全危机，而非人道主义危机。”英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）对记者称。
格兰特和法国常驻联合国代表阿劳德（Gerard Araud）称，俄罗斯提出的决议草案缺乏关键要素。
阿劳德说：“譬如乌克兰的领土完整和主权、乌克兰扞卫领土完整的权利等，草案都没有涉及到。”他并补充道，他没发现乌克兰有重大的人道主义危机，因此需要一份关于乌克兰人道主义局势的联合国报告。
美国批评俄罗斯的草案“虚伪”，称与此同时仍有武装分子和武器从俄罗斯进入乌克兰，并且俄罗斯支持的分裂主义者在袭击新的目标，并扣押欧安会人员作为人质。
“因此，如果他们要呼吁或支持缓解（乌克兰）紧张局势，那么更有效的作法就是他们停止这些活动，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）在华盛顿称。
俄罗斯外长拉夫罗夫周一早些时候称，西方国家曾向俄罗斯保证在乌克兰总统选举后局势将好转，但“一切恰恰相反”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。