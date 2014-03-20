版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 21:53 BJT

东欧情势：联合国秘书长潘基文称，对乌克兰危机“深表关切”

路透莫斯科3月20日 - 联合国秘书长潘基文周四在与普京总统的会谈上称，对乌克兰与俄罗斯的局势“深表关切”。

潘基文正在访问俄罗斯和乌克兰，并敦促各方找到乌克兰危机的和平解决办法。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐