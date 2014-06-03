俄罗斯提出乌克兰决议草案 西方国家不买账

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/联合国6月2日（记者 Steve Gutterman/Michelle Nichols） - 俄罗斯周一在联合国安理会散发乌克兰问题决议草案，呼吁在乌克兰东部设立人道主义通道。但俄罗斯指出，安理会西方成员国对草案内容提出诸多疑问，俄现在要考虑下一步怎么做。
俄罗斯在草案中呼吁停止乌克兰东南部地区暴力事件，并呼吁确保人道主义援助安全畅通。安理会针对该草案举行了短暂的闭门会议。
“安理会一些成员国做出了积极反应，但其他成员国则提出许多疑问，我们要想回答这些问题，还得再讨论上几周。”俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）在会后对记者说。俄罗斯6月担任安理会轮值主席国。
丘尔金说：“关于这份决议，我们尚未决定下一步怎么做。”
乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯煽动了乌克兰亲俄力量的反抗活动、让乌克兰面临分裂威胁。俄罗斯对此矢口否认，称是由于乌克兰当局试图通过武力镇压，才导致局势恶化。
“我们必须清楚一点，乌克兰的危机是一场政治安全危机，而非人道主义危机。”英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）对记者称。
格兰特和法国常驻联合国代表阿劳德（Gerard Araud）称，俄罗斯提出的决议草案缺乏关键要素。
阿劳德说：“譬如乌克兰的领土完整和主权、乌克兰扞卫领土完整的权利等，草案都没有涉及到。”他并补充道，他没发现乌克兰有重大的人道主义危机，因此需要一份关于乌克兰人道主义局势的联合国报告。
美国批评俄罗斯的草案“虚伪”，称与此同时仍有武装分子和武器从俄罗斯进入乌克兰，并且俄罗斯支持的分裂主义者在袭击新的目标，并扣押欧安会人员作为人质。
“因此，如果他们要呼吁或支持缓解（乌克兰）紧张局势，那么更有效的作法就是他们停止这些活动，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）在华盛顿称。
俄罗斯外长拉夫罗夫周一早些时候称，西方国家曾向俄罗斯保证在乌克兰总统选举后局势将好转，但“一切恰恰相反”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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