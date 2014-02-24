乌克兰将重返与欧洲一体化道路 美警告俄罗斯不要派兵

2014年2月13日乌克兰新当选的议长图尔奇诺夫出席议会会议，他被任命为临时总统。 REUTERS/Alex Kuzmin

路透基铺2月23日（记者 Natalia Zinets/Alessandra Prentice） -乌克兰临时总统图尔奇诺夫（OleksanderTurchinov）誓言要让该国重返与欧洲一体化道路。该国前总统亚努科维奇已被罢免，而美国也警告俄罗斯勿向乌克兰派兵。

图尔奇诺夫周日称，该国新领导层希望乌俄关系以“全新、平等、睦邻的原则为基础，认可并兼顾乌克兰的欧洲选择”。

在亚努科维奇前一天逃到该国东部地区后，乌克兰议会任命新议长图尔奇诺夫为该国临时总统。图尔奇诺夫是该国前总理季莫申科的盟友，他计划周二率新内阁宣誓，以便在5月25日总统选举前履行政府职责。

随着亲西方的示威者控制基铺中心地区并决意让他们的领导人掌权，乌克兰议会匆忙通过决定巩固权力，以表明他们拒绝腐败，并宣称将对警方下令在独立广场开火的官员予以严惩。

讲俄语的克里米亚（Crimea）地区与东部一些城市出现的混乱局面，重新引发了乌克兰可能陷入分裂的担忧。

美国总统奥巴马的国家安全顾问苏珊·赖斯（Susan Rice）被美国电视台问及了俄罗斯向乌克兰派兵可能性的问题。

“那会是严重的错误，”赖斯称。“让该国分裂，即不符合乌克兰的利益，也不符合俄罗斯、欧洲和美国的利益。如果乌克兰重新出现暴力，局势升级，对谁都不好。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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