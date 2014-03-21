俄罗斯对美国实施报复性制裁

路透莫斯科3月20日（记者 Maria Kiselyova） -俄罗斯周四对九名美国官员和议员实施报复性制裁，警告称西方对俄罗斯实施的“所有敌意措施”都将遭到报复。

俄总统普京的发言人称，美国本周实施的制裁措施不可接受，克里姆林宫将本着对等的原则采取措施。

俄罗斯外交部称，禁止进入俄罗斯的官员中，包括3名白宫官员和5名美国参议员。美国众议院议长博纳（John Boehner）亦在制裁名单内。

俄罗斯外交部表示：“我们已多次警告称，制裁是把双刃剑，美国会自食其果。”

美国针对克里米亚问题的最新制裁措施对准了一些与普京关系密切的个人。被制裁的个人在美国所有资产将被冻结，且被禁止去美国旅行。

美国议员对俄罗斯的制裁措施迅速作出回应。在制裁名单之列的参议员梅内德斯( Robert Menendez)说：“如果为乌克兰人民、为他们的自由民主和主权挺身而出，就意味着会被普京制裁，那就这样吧。”他是美国参议院外交关系委员会主席。

麦凯恩（John McCain）也在制裁名单中。他带着点嘲讽口气说：“我猜，这意味着我春天不能去西伯利亚休假了，我的Gazprom股票损失了，我在莫斯科的秘密银行账户被冻结了。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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