俄罗斯会对美国制裁报以颜色--副外长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月19日(记者 Thomas Grove) - 俄罗斯副外长亚布科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，俄罗斯将对美国就克里米亚问题对俄官员实施的制裁进行反制，且正在考虑在美国一旦加剧紧张关系情况下的其他回应措施。
美国和欧盟周一宣布对俄罗斯和乌克兰被控卷入克里米亚问题的官员进行制裁。
华府威胁要对俄罗斯实施进一步制裁，而俄罗斯议员则加紧批准克里米亚加入俄罗斯的一份协议。
国际文传通讯社援引亚布科夫的话报道称：“我们正在考虑多种回应措施。可能是针对美国特定官员的对等措施。他们不一定是政府的代表，但对美国的各项政策具有影响力。”
“我们也可能通过某些不对称措施，就是说，这些措施不会让美国毫无感觉。”
俄罗斯外长拉夫罗夫称美国的制裁是“无法接受的”，但制裁名单上的部分俄罗斯人对这些制裁措施不屑一顾。
亚布科夫并未详述可能采取什么反制措施，但暗示伊核问题会谈可能是一种回应方式。
世界大国与伊朗就伊核问题的协议谈判失败可能令奥巴马面临国内政治影响。他在伊核问题上的偏软立场已在国内受到批评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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