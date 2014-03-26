奥巴马讽刺普京 称俄为“区域强国”

路透海牙3月25日 -美国总统奥巴马周二嘲讽俄罗斯为“区域强国”，称俄罗斯占领乌克兰部分领土正是因为其虚弱，并非由于其有多么强大。

普京力图重振俄罗斯地位，力图将其打造成国际舞台上的强国。

奥巴马对此则不以为然。他在海牙核峰会后的新闻发布会上说：“俄罗斯是个威胁一些近邻的区域强国，并非由于其强大，而恰恰是因为它的虚弱。”

“我们（美国）对我们的邻国有相当大的影响力。我们不需要为了与这些国家建立强有力的合作关系，而去侵略它们。”

奥巴马此番表态印证了两国领导人之间越行越远，两国在叙利亚和伊朗等许多热点问题上分歧严重。

美国一些共和党议员认为普京可能试图重组苏联，奥巴马在新闻发布会上则避免揣测普京的动机。

奥巴马称，俄罗斯并非美国国家安全面临的最大威胁，称他更担心曼哈顿遭到核武攻击。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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