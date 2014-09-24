俄罗斯经济：世行警告称俄经济中期或陷入停滞

不过世行预计俄罗斯经济明年仅增长0.3%，2016年增长0.4%，远低于官方预测的分别增长1.2%和2%。

“我们认为投资增长不会如政府所预测，加快那么多，”世行的俄罗斯经济学家Birgit Hansl对记者称，解释该行和政府对今明两年GDP预测的差异。