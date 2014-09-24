俄罗斯经济：世行警告称俄经济中期或陷入停滞

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
不过世行预计俄罗斯经济明年仅增长0.3%，2016年增长0.4%，远低于官方预测的分别增长1.2%和2%。
“我们认为投资增长不会如政府所预测，加快那么多，”世行的俄罗斯经济学家Birgit Hansl对记者称，解释该行和政府对今明两年GDP预测的差异。
“他们的假设是，寡头企业将进行投资...我们则预计投资动机没有那么强烈，”她表示，并称世行还预计未来几年消费增长相当低迷，而这是俄罗斯经济的一个主要动力。(完) (编译 王颖/王丽鑫； 审校 张涛/艾茂林)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。