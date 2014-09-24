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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 17:51 BJT

俄罗斯经济：世行警告称俄经济中期或陷入停滞

不过世行预计俄罗斯经济明年仅增长0.3%，2016年增长0.4%，远低于官方预测的分别增长1.2%和2%。

“我们认为投资增长不会如政府所预测，加快那么多，”世行的俄罗斯经济学家Birgit Hansl对记者称，解释该行和政府对今明两年GDP预测的差异。

“他们的假设是，寡头企业将进行投资...我们则预计投资动机没有那么强烈，”她表示，并称世行还预计未来几年消费增长相当低迷，而这是俄罗斯经济的一个主要动力。(完) (编译 王颖/王丽鑫； 审校 张涛/艾茂林)
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