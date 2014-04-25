俄将美告上WTO 称其制裁措施非法

路透日内瓦4月24日（记者 Tom Miles） -俄罗斯称，美国就乌克兰危机对俄罗斯一家银行和部分个人实施的制裁有悖世贸组织（WTO）规则，必须取消这些制裁。

俄罗斯经济部长乌柳卡耶夫（Alexei Ulyukayev）上周称，俄罗斯将诉诸WTO争端解决机制，挑战美国的制裁措施。

周三在WTO传阅的机密文件中，俄方解释了为何要在WTO告美国，并称有信心能胜诉。

美国和欧盟已对一些俄罗斯个人实施禁发签证和资产冻结等制裁。美国总统奥巴马周四称，若俄罗斯不迅速行动、打破乌克兰东部的暴力僵持局面，美方做好了进一步制裁俄罗斯的准备。

俄方提交的文件中，还对其他可能考虑制裁俄罗斯的国家发出了警告。

美国目前的制裁目标，包括俄银行Bank Rossiya、其董事长暨最大股东科瓦楚克(Yuri Kovalchuk)。

俄罗斯另一家银行SMP也间接受到美国制裁措施的影响，因其大股东罗登柏(Rotenberg)兄弟二人被美国列入了制裁名单。制裁措施实施后不久，SMP执行长卡兰提斯基（DmitryKalantyrsky）称储户提走了约90亿卢布(2.52亿美元)。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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