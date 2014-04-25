俄罗斯将美国告上WTO，称其制裁措施非法

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦4月24日 - 俄罗斯称，美国就乌克兰危机对俄罗斯一家银行和部分个人实施的制裁有悖世贸组织（WTO）规则，必须取消这些制裁。
俄罗斯经济部长乌柳卡耶夫（Alexei Ulyukayev）上周称，俄罗斯将诉诸WTO争端解决机制，挑战美国的制裁措施。
周三在WTO传阅的机密文件中，俄方解释了为何要在WTO告美国，并称有信心能胜诉。
美国和欧盟已对一些俄罗斯个人实施禁发签证和资产冻结等制裁。美国总统奥巴马周四称，若俄罗斯不迅速行动、打破乌克兰东部的暴力僵持局面，美方做好了进一步制裁俄罗斯的准备。
俄方提交的文件中，还对其他可能考虑制裁俄罗斯的国家发出了警告。
美国目前的制裁目标，包括俄银行Bank Rossiya、其董事长暨最大股东科瓦楚克(Yuri Kovalchuk)。
俄罗斯另一家银行SMP也间接受到美国制裁措施的影响，因其大股东罗登柏(Rotenberg)兄弟二人被美国列入了制裁名单。制裁措施实施后不久，SMP执行长卡兰提斯基（DmitryKalantyrsky）称储户提走了约90亿卢布(2.52亿美元)。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1