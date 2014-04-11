俄罗斯不会向乌克兰引渡亚努科维奇

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生

路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)