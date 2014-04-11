俄罗斯不会向乌克兰引渡亚努科维奇

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月11日 - 国际文传电讯社报导称，俄罗斯首席检察官周五表示，俄罗斯不会将亚努科维奇(Viktor Yanukovich)引渡至乌克兰，并称亚努科维奇为合法的总统。
乌克兰新政权今年2月底启动了寻求引渡亚努科维奇的程序，亚努科维奇在之前不久已离开乌克兰首都基辅前往俄罗斯。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。