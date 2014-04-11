俄罗斯不会向乌克兰引渡亚努科维奇

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月11日 - 国际文传电讯社报导称，俄罗斯首席检察官周五表示，俄罗斯不会将亚努科维奇(Viktor Yanukovich)引渡至乌克兰，并称亚努科维奇为合法的总统。

乌克兰新政权今年2月底启动了寻求引渡亚努科维奇的程序，亚努科维奇在之前不久已离开乌克兰首都基辅前往俄罗斯。（完）