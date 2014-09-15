乌克兰总理称普京试图摧毁乌克兰

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透基辅9月13日（记者 Gareth Jones） - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周六称，俄罗斯总统普京的目的是摧毁作为独立国家的乌克兰，只有北约能保护乌克兰免受外部侵略。
乌克兰政府及其西方支持者指责俄罗斯向乌克兰东部地区部署军队和坦克，支持该国的亲俄分裂势力。俄罗斯对此矢口否认。
俄罗斯、欧安会、乌克兰及该国分裂势力代表谈判达成的停火协议在乌克兰东部地区已经实施一周有余，尽管期间有零星的违反协议举动，但协议大体上得到了遵守。
“我们仍处于战争阶段，而主要侵略者是俄罗斯联邦……普京想（在乌克兰东部）进行又一场冷冲突，”亚采纽克在欧洲国家和乌克兰议员及商界领袖出席的会议上说。
亚采纽克称，普京不会只满足于克里米亚和讲俄语居民占多数的乌克兰东部地区。
“他（普京）的目标是占领全部乌克兰……俄罗斯是全球秩序和整个欧洲安全的威胁，”以激进言论闻名的亚采纽克称。
当被问及乌克兰今后加入北约一事时，亚采纽克称他认为北约目前不准备接受乌克兰，但补充说“在这种特殊情况下，只有北约能保护乌克兰”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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