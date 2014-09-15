乌克兰总理称普京试图摧毁乌克兰

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅9月13日（记者 Gareth Jones） - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周六称，俄罗斯总统普京的目的是摧毁作为独立国家的乌克兰，只有北约能保护乌克兰免受外部侵略。
乌克兰政府及其西方支持者指责俄罗斯向乌克兰东部地区部署军队和坦克，支持该国的亲俄分裂势力。俄罗斯对此矢口否认。
俄罗斯、欧安会、乌克兰及该国分裂势力代表谈判达成的停火协议在乌克兰东部地区已经实施一周有余，尽管期间有零星的违反协议举动，但协议大体上得到了遵守。
“我们仍处于战争阶段，而主要侵略者是俄罗斯联邦……普京想（在乌克兰东部）进行又一场冷冲突，”亚采纽克在欧洲国家和乌克兰议员及商界领袖出席的会议上说。
亚采纽克称，普京不会只满足于克里米亚和讲俄语居民占多数的乌克兰东部地区。
“他（普京）的目标是占领全部乌克兰……俄罗斯是全球秩序和整个欧洲安全的威胁，”以激进言论闻名的亚采纽克称。
当被问及乌克兰今后加入北约一事时，亚采纽克称他认为北约目前不准备接受乌克兰，但补充说“在这种特殊情况下，只有北约能保护乌克兰”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00