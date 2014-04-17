乌克兰拘押约10名有情报工作背景俄罗斯人--官员

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
基辅4月17日 - 乌克兰国家安全局(SBU)周四称，该国拘押约10名俄罗斯公民，后者都有情报工作背景。
在回答一名记者有关俄罗斯总统普京周四发表的俄罗斯介入乌克兰程度问题言论时，乌克兰国家安全局一位女发言人回答称：“我们拘押了约10名持俄罗斯护照的俄罗斯人。”
“他们都有情报工作经历，”该发言人还称这些人都在被调查中。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。