乌克兰称其军队遭到俄正规军攻击

路透基辅1月20日（记者 Natalia Zinets/Richard Balmforth） - 乌克兰军方发言人Andriy Lysenko称，该国军队周二在东部遭到俄罗斯正规军的攻击，双方发生了激烈交战。

Lysenko在新闻发布会上宣布了此事，为乌克兰方面认为俄罗斯军事干涉该国的最明确说法之一。

“尽管有初步协议，但乌克兰军队却在反恐行动区北部遭到俄罗斯武装部队正规军的攻击，”Lysenko说。

“战事发生在（乌克兰军队）29号和31号检查站附近，激战仍在继续。”该发言人所说的地方位于卢甘斯克市西北的Slovyanoserbsk镇。

“乌克兰军队已经阻止了俄罗斯军队的攻势……冲突地区的形势严峻，但在我们的控制下，”Lysenko说。

Lysenko尚未掌握死伤人数数据。

乌克兰国防部还发表声明称，乌克兰军队已经从受到攻击的两个检查站的其中一个检查站撤离，他们在增援力量的支援下正在努力逐退敌军。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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