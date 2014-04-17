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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 18:04 BJT

乌克兰拘押约10名有情报工作背景俄罗斯人--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅4月17日 - 乌克兰国家安全局(SBU)周四称，该国拘押约10名俄罗斯公民，后者都有情报工作背景。

在回答一名记者有关俄罗斯总统普京周四发表的俄罗斯介入乌克兰程度问题言论时，乌克兰国家安全局一位女发言人回答称：“我们拘押了约10名持俄罗斯护照的俄罗斯人。”

“他们都有情报工作经历，”该发言人还称这些人都在被调查中。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛
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