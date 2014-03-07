中国称制裁无助于解决乌克兰危机

路透北京3月7日 - 中国外交部周五表示，制裁不是解决乌克兰危机的最佳办法。此前，克里米亚议会投票决定加入俄罗斯。

中国与俄罗斯关系密切，并且在叙利亚危机等许多全球性外交问题上看法一致。

美国总统奥巴马周四下令对那些需要为俄罗斯军事干涉乌克兰一事负责的人实施制裁，包括冻结其在美国的资产以及禁止其前往美国。

奥巴马与欧盟领导人以及乌克兰支持西方政府的人立场一致，称计划中的公投违反国际法。

中国外交部发言人秦刚表示：“中方在国际关系中一贯反对动则动用制裁，或者是以制裁相威胁。”

“在当前的形势下，我们希望有关各方都能够采取避免局势进一步紧张的行动，来共同努力寻找政治解决危机的办法。这才是根本的出路。”

当被问及中国是否也认为克里米亚公投是违反国际法时，秦刚没有直接回答。

“我们呼吁乌克兰有关各方在法律和秩序框架下，通过对话谈判和平的解决有关的问题，切实维护在乌克兰的各民族的利益，尽快恢复社会秩序，尽快恢复这个地区的和平与稳定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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