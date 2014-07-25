卡梅伦称欧洲必须勇敢面对俄罗斯

路透7月25日 - 英国首相卡梅伦周五在《纽约每日新闻》发表评论文章称，马航MH17坠机事件必须成为改变俄罗斯做法、结束乌克兰冲突的催化剂。

卡梅伦在文章中写道，俄罗斯一直试图破坏一个主权国家的稳定，侵犯其领土完整，培训凶残的民兵力量并向其提供武器。

马航MH17坠机事件发生后，卡梅伦一直敦促欧盟对俄罗斯实施更严厉的制裁措施，建议欧盟今后禁止向俄罗斯销售军事设备。

“从经济方面伤害俄罗斯，也会给我们的经济带来一些痛楚，”卡梅伦写道。“但严厉的经济措施，是俄罗斯能理解的唯一语言。”

外交人士称，欧盟国家周四同意以破坏乌克兰领土完整为由，将15名俄罗斯公民、18家俄罗斯企业及其他组织加入制裁名单。

“是该动用我们的权力、影响力和资源的时候了，”卡梅伦在文章中称。

“欧洲必须要做的必要事情是，与美国联手勇敢面对俄罗斯，在失去更多无辜生命前结束乌克兰的冲突。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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