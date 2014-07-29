德国商业游说组织支持对俄实施更严厉制裁

路透柏林7月28日 - 德国商业游说组织--德国工业联合会(BDI)周一表示支持对俄罗斯实施更严格的制裁，称这种压力或有助解决乌克兰冲突，即便此举可能会损害德国及欧盟的经济。

俄罗斯将克里米亚纳入、开始支持乌克兰东部分离主义势力以来，欧盟已冻结部分俄罗斯官员的个人资产并下达旅行禁令。

BDI主席格里洛（Ulrich Grillo）表示，不排除采取更多的制裁措施。欧盟决策者周二将举行会议讨论是否对俄罗斯实施进一步制裁。

格里洛在德国《商报》(Handelsblatt)发表文章称：“BDI和我本人均认为，俄罗斯政府在乌克兰分裂冲突中的行为必须让俄罗斯承担相应的后果。”

“尽管进一步的经济制裁会让欧洲商业发展以及德国的出口及个人企业付出代价，但不能排除这一向俄罗斯政府施压的方式。”

作为欧洲最大的经济体，德国去年向俄罗斯出售了价值360亿欧元的商品，几乎是欧盟总额的三分之一。但今年前四个月德国对俄出口额下滑14%，一些商业团体警告称，出口下滑危及德国大约2.5万个工作岗位。

格里洛也认为，制裁效果还有待商榷，但表示俄罗斯对“原材料出口和国际资本市场”的依赖可能是压力点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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